Kindle (2022), il lettore ebook in offerta per il Prime Day su Amazon

I lettori ebook sono senz'ombra di dubbio una soluzione vincente per portarsi dietro centinaia e centinaia di libri in totale comodità, risultando gli alleati migliori per i viaggi più lunghi. Alla luce di questo e in occasione del Prime Day, Amazon ha quindi ben pensato di proporvi Kindle (modello 2022) con un ottimo 20% di sconto, permettendovi di risparmiare 20 euro rispetto all'originale prezzo di listino.

Se sei interessato è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa sui box che trovate immediatamente qui sotto: Kindle è infatti disponibile rispettivamente nelle colorazioni Blu e Nero. Kindle (2022) è disponibile in offerta riservata ai clienti Prime al prezzo di soli 79 euro, contro i 99 euro del prezzo di listino proposto originariamente da Amazon. Vi ricordiamo che il prodotto è venduto e spedito da Amazon, per cui grazie alla sottoscrizione a Prime potrete usufruire della consegna gratuita a casa. L'offerta terminerà il 17 luglio, alle 23.59.