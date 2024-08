I giochi Bungie potrebbero essere trasferiti ad altri PlayStation Studios, nella ristrutturazione

Dall'intervento di Hiroki Totoki, COO e CFO di Sony, durante il recente briefing finanziario collegato ai risultati pubblicati dalla compagnia, sono emersi ulteriori dettagli sulla ristrutturazione di Bungie, che oltre ai numerosi licenziamenti sembra prevedere anche il trasferimento di nuovi giochi in sviluppo ad altri PlayStation Studios.

Il recente annuncio di oltre 200 sviluppatori licenziati da Bungie è parte della ristrutturazione decisa da Sony sullo studio in questione, che è stata commentata da Totoki durante il meeting finanziario durante il quale la compagnia ha annunciato vendite di PS5 in calo ma buoni risultati dal punto di vista economico.

L'intervento di Totoki, in giapponese, sta venendo ripreso in queste ore perché ulteriori dettagli e informazioni interessanti stanno emergendo per quanto riguarda la riorganizzazione generale di Bungie, che potrebbe riguardare anche lo spostamento di progetti presso altri team, come riferito in un video dalla conferenza.