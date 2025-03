Goddess of Victory: Nikke è un successo da oltre 1 miliardo di dollari per il team di Stellar Blade

ShiftUp continua a raccogliere risultati impressionanti con Goddess of Victory: NIKKE, il gioco mobile che ha portato al successo il team coreano prima dell'uscita di Stellar Blade su PS5, che continua a far guadagnare cifre davvero notevoli per la compagnia, avendo raggiunto il traguardo di 1 miliardo di dollari di acquisti su dispositivi mobili.

Il dato è aggiornato al 15 febbraio 2025, in base a quanto riportato da PocketGamer.biz, dimostrando dunque come il particolare gioco d'azione incentrato sulla presenza di vari personaggi femminili da utilizzare sia un successo continuativo sul mercato mobile, con un incremento recente che è probabilmente legato agli eventi di San Valentino.

I guadagni sono legati alle micro-transazioni, ed essendo questo un titolo gacha gli acquisti in-app risultano particolarmente frequenti e numerosi, anche grazie alla presenza delle varie "waifu" nel cast, che evidentemente funzionano sempre molto bene per attirare l'attenzione del pubblico.