Apple introduce i riassunti generati dall’AI delle recensioni su App Store

Apple sta implementando un nuovo sistema basato su modelli di intelligenza artificiale generativa per creare brevi riassunti delle recensioni degli utenti su App Store. La funzione, attualmente in fase di test nella beta di iOS 18.4 e iPadOS 18.4, sarà disponibile per le app e i giochi che hanno un numero sufficiente di recensioni. I riepiloghi, secondo quanto riportato nella documentazione per sviluppatori Apple, saranno aggiornati almeno una volta a settimana e avranno un formato chiaro e naturale, iniziando con gli aspetti positivi evidenziati dagli utenti, per poi concludersi con eventuali criticità segnalate. Inoltre, gli utenti potranno segnalare problemi con il riassunto, semplicemente tenendo premuto su una recensione. Per ora, la funzione sarà disponibile solo sull'App Store statunitense e per le applicazioni in lingua inglese, ma Apple prevede di espanderla a più lingue e paesi nel corso del 2025.

Un passo avanti o un rischio per la trasparenza? L'uso dell'intelligenza artificiale per riassumere recensioni non è una novità assoluta: Amazon ha introdotto una funzione simile nel 2023, creando brevi riepiloghi delle opinioni dei clienti per mettere in evidenza i punti di forza e i difetti più citati nei commenti. Le recensioni generate da AI In teoria, questo strumento può risparmiare tempo agli utenti, permettendo loro di farsi un'idea generale senza dover leggere centinaia di recensioni. Tuttavia, ci sono anche dei potenziali rischi, soprattutto se il sistema privilegia troppo gli aspetti positivi, rendendo più difficile individuare problemi o difetti dell'applicazione.