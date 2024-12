Il nuovo trailer di GTA 6 è imminente? Alcuni fan ne sono convinti

La teoria in questione è stata abbracciata anche da altri utenti che hanno portato come "prova" le solite addizioni di convenienza, che guardacaso puntano nuovamente alla data del 27 dicembre : fra pochi giorni scopriremo se c'è qualcosa di vero.

La promozione di GTA 6 la portano avanti gli utenti

Come abbiamo riportato qualche tempo fa, GTA 6 ha appena ottenuto un record per quanto concerne l'attesa fra un annuncio e l'altro, non facendo assolutamente nulla e lasciando appunto che fossero gli utenti ad alimentare la promozione del nuovo capitolo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A parte il trailer, alcune immagini e il periodo di uscita fissato al prossimo autunno, ad oggi non è dato sapere altro di GTA 6: se davvero questa bizzarra teoria del 27 dicembre si rivelasse fondata, ci farebbe ovviamente piacere.

Nel frattempo, a quasi un anno dalla pubblicazione, il primo trailer di Grand Theft Auto 6 può contare sulla bellezza di 228.167.098 visualizzazioni.