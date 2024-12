GCC Pokémon Pocket offre 22 Clessidre con l'evento Emblema dell'Isola Misteriosa, ecco come ottenerle

Per la precisione l'evento si svolgerà fino alle 06:59 italiane del 10 gennaio 2025 , dunque avete tutto il tempo necessario per ottenere senza strafare tutte le ricompense in palio, che includono anche un bel gruzzoletto di sabbialuce ed emblemi (ma in questo caso a patto di vincere numerosi match online). Ma senza dubbio è meglio iniziare già da ora per rendere l'impresa meno snervante.

Le clessidre in GCC Pokémon Pocket sono una risorsa estremamente utile e bramata da tantissimi giocatori, dato che consentono di aprire subito pacchetti gratis e ampliare così il proprio mazzo di carte senza costi aggiuntivi. Ebbene, sarete felici di sapere che il nuovo evento PvP dell' Emblema de L'Isola Misteriosa mette in palio ben 22 clessidre . E il bello è che non è nemmeno necessario vincere per ottenerle!

Le ricompense e come ottenerle

Come accennato in precedenza, per ottenere le 22 clessidre in palio con l'evento dovrete partecipare a dei match PvP contro altri giocatori, ma non è assolutamente necessario vincere: l'importante è prendere parte alle partite e portarle a termine. Anche solo completando una lotta ricevere 3 clessidre, mentre per ottenere tutte quelle in palio basta portare a termine 10 incontri, anche perdendoli tutti. Sono praticamente regalate. Nello specifico:

Completa una lotta VS: 3x Clessidra

Completa 3 lotte VS: 3x Clessidra

Completa 5 lotte VS: 6x Clessidra

Completa 10 lotte VS: 12x Clessidra

Dei pacchetti in GCC Pokémon Pocket

Detto questo, se avete intenzione di mettere le mani anche sulle 3.950 unità di Sabbialuce e l'emblema d'oro in palio sarà necessario rimboccarsi le maniche e vincere un totale di 50 lotte VS. Per la precisione:

Vinci una lotta VS: 50x Sabbialuce ed emblema (partecipazione)

Vinci 3 lotte VS: 100x Sabbialuce

Vinci 5 lotte VS: 200x Sabbialuce ed emblema (bronzo)

Vinci 10 lotte VS: 500x Sabbialuce

Vinci 25 lotte VS: 1.000x Sabbialuce (argento)

Vinci 45 lotte VS: emblema (oro)

Vinci 50 lotte VS: 2.000x Sabbialuce

Ottenere queste ricompense per forza di cose richiederà di costruire un mazzo solido e competitivo. In particolare nel meta attuale spesso è necessario fronteggiare le combo Celebi Ex + Serperior, Vaporeon + Gyarados Ex e il sempreverde Mewtwo Ex. Se già non avete un mazzo molto forte con queste carte, vi suggeriamo di pensare a delle strategie per contrastare le combinazioni più diffuse e forti. In bocca al lupo!