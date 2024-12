GCC Pokémon annuncia l'espansione giapponese Battle Partners

Battle Partners arriverà probabilmente in occidente nell'ambito del set Journey Together , che pare verrà lanciato il prossimo marzo. Fra i contenuti dell'espansione spiccano personaggi come Bellibolt, Zoroark-ex, Clefairy-ex, Grimmsnarl-ex, Darmanitan, Zacian-ex e Kilowattrel.

GCC Pokémon riceverà la nuova espansione Battle Partners , disponibile in Giappone a partire dal 24 gennaio. Il pacchetto, che arriva dopo il Terastal Festival Ex, vedrà ancora una volta la presenza di creature piuttosto celebri.

I contenuti in arrivo

A pochi giorni dall'uscita dell'espansione L'Isola Misteriosa per GCC Pokémon Pocket, il gioco di carte collezionabili ha già stabilito una roadmap che segnerà l'arrivo di quattro nuovi set da qui all'estate.

Heat Wave Arena, in uscita il 14 marzo in Giappone, includerà ulteriori Pokémon di Allenatori e Allenatrici famosi, mentre The Glory of Team Rocket del 18 aprile vedrà la presenza di Metwto-ex del Team Rocket.

Dopodiché sarà la volta dei pacchetti Black Bolt e White Flare, previsti in Giappone per il 6 giugno, che conterranno tutti i 156 Pokémon appartenenti alla quinta generazione per arricchire ulteriormente l'esperienza del gioco di carte collezionabili.