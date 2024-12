Nuovi giochi di Indiana Jones sarebbero una certezza, dopo l'antico Cerchio

Indiana Jones e l'antico Cerchio si è rivelato un successo di critica e di pubblico. Il gioco di Bethesda e Microsoft, per ora disponibile su Xbox Series X | S e PC ma in arrivo nella primavera 2025 anche su PS5, è stato amato e gli appassionati di Indy probabilmente vorrebbero nuovi titoli simili .

Il rumor sui nuovi giochi di Indiana Jones

Sulla base di quanto affermato da Daniel Richtman, dei nuovi giochi di Indiana Jones sono in sviluppo o, perlomeno, chi deve decidere se dare il via libera a questo tipo di progetti è positivo sulla produzione di nuovi capitoli di quella che potrebbe diventare una serie.

Come potete vedere nel tweet qui sopra, Daniel Richtman - noto in quanto leaker del mondo cinematografico e considerato mediamente credibile - ha affermato che nuovi giochi di Indiana Jones sono in arrivo e il giornalista di Windows Central Jez Corden ha confermato il tutto con una gif tramite la quale afferma "È vero".

Ovviamente questi sono solo rumor per il momento, ma va detto che Lucasfilm Games ha già detto la propria riguardo a nuovi potenziali giochi e pareva non disprezzare la possibilità. Un altro leak afferma inoltre che il team di Indiana Jones e l'Antico Cerchio lavora ai contenuti post-lancio e a nuovi progetti.

Diteci, voi vorreste vedere dei nuovi giochi di Indiana Jones?