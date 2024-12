Apple interrompe le vendite di iPhone 14 e iPhone SE a causa dell’obbligo di utilizzare porte USB-C

Dal 28 dicembre 2024, i modelli iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone SE di terza generazione non sono più disponibili in numerosi Paesi dell'Unione Europea . Questo ritiro è dovuto alla nuova normativa UE che obbliga le aziende a equipaggiare tutti i dispositivi elettronici con porte USB-C. Apple, che ha già introdotto questa tecnologia nella serie iPhone 15, ha ora interrotto la vendita dei modelli più economici che ancora utilizzavano la porta Lightning.

Un passo obbligato per Apple

La normativa europea, pensata per ridurre i rifiuti elettronici e semplificare la vita dei consumatori, ha dato alle aziende tempo fino al 28 dicembre 2024 per adeguare i propri prodotti. Apple, che ha iniziato la transizione con gli iPhone 15, ha ora dovuto eliminare dal mercato UE i modelli non conformi. Tra i Paesi interessati figurano Italia, Francia, Germania, Spagna e molti altri membri dell'UE.

L'iPhone 14 Plus.

Questa mossa, sebbene attesa, rappresenta un cambiamento significativo per Apple, che storicamente ha utilizzato la propria tecnologia Lightning per anni. Secondo gli esperti, senza la pressione normativa, l'azienda avrebbe probabilmente mantenuto questa tecnologia proprietaria per altre generazioni.