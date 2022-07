PlayStation Studios: pagina riassume tutti i progetti conclusi, in corso o solo vociferati

Sul forum ResetEra, è stata lanciata una pagina che riassume tutta l'attività più recente dei PlayStation Studios, tra progetti conclusi, attualmente in sviluppo oppure soltanto vociferati. Si tratta di un grande lavoro degli utenti SuperBoss, JuanLatino e Nagito, che farà sicuramente piacere consultare ai fan dei PlayStation Studios.

Qualche tempo fa vi avevamo segnalato qualcosa del genere fatta per gli Xbox Game Studios. Il principio di base è lo stesso, ossia tenere traccia delle attività delle varie software house che fanno capo al marchio PlayStation.

Di ogni sviluppatore viene quindi mostrato il loro, viene ricordata in breve la storia e vengono riportati i giochi in sviluppo. Simpatico anche il banner con le informazioni essenziali, che indica chi è o chi sono i capi dello studio, dove ne è ubicata la sede, da quanti impiegati è composto (dato approssimativo), l'anno di fondazione, i franchise più importanti e il numero di progetti che sta realizzando.

Ad esempio di Naughty Dog viene ricordato che è stata fondata nel 1984, che ha sede in Santa Monica, che i capi sono Evan Wells e Neil Druckmann, e che attualmente pare essere al lavoro su almeno sei progetti, tutti svelati da indiscrezioni (non confermati), a parte il remake di The Last of US che sta sviluppando in collaborazione con PlayStation San Diego.

Insomma, se volete avere un quadro completo di cosa sta per arrivare dai PlayStation Studios, visitate questa pagina e non ve ne pentirete.

Interessante che nella parte finale vengano riportati anche i vari conseguimenti dei diversi studi, con relativi link di verifica. Ad esempio viene ricordato che il trailer di God of War è stato il più visto sul canale PlayStation o che Horizon Zero Dawn è stato il miglior debutto di sempre per Guerrilla.

Notevole anchel'inclusione dei progetti collaterali di PlayStation, come l'acquisizione del torneo di picchiaduro EVO e le collaborazioni con studi esterni.