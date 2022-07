Pokimane abbandona Twitch per un periodo di tempo, ha bisogno di una pausa

La superstar di Twitch, Pokimane, ha deciso di abbandonare la piattaforma almeno per un po' di tempo, a quanto pare per la necessità di dover staccare un po' e riuscire a rilassarsi dopo lo stress accumulato, o almeno queste sono le motivazioni ufficiali.

Pokimane è diventata, in questi anni, una delle streamer più seguite in assoluto su Twitch, rimanendo anche in vetta alla classifica per diverse volte grazie ai suoi 9,2 milioni di follower sulla piattaforma, a cui si aggiungono anche 6,6 milioni di iscritti al suo canale YouTube.

Imane "Pokimane" Anys è dunque una vera e propria celebrità di internet, avendo anche vinto il titolo di Twitch Streamer of the Year nel 2018 e il Legacy Award e Best Streamer nel 2022, oltre ad essere spuntata a più riprese in varie media, a questo punto. Per questo motivo, un suo distacco da Twitch emerge come una notizia di notevole entità per quanto riguarda la piattaforma in questione.



Nel messaggio diffuso su Twitter, Pokimane ha spiegato di avere necessità di un "reset mentale e di un po' di tempo per contrarmi su me stessa", dunque di dover andare offline per un po'. In ogni caso, l'idea è comunque di ricaricarsi per poter poi tornare in azione su Twitch il prima possibile, come si legge alla fine del messaggio: "Non vedo l'ora di tornare riposata e pronta per creare nuovi contenuti", ha concluso la streamer.

Tra le recenti "imprese", si ricorda anche una sorta di dissing con Ninja, oltre al ban da Twitch durato però ben poco.