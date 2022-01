Twitch, Pokimane contro Ninja: l'avrebbe chiamata "pu**ana" nei messaggi di supporto a Jidion

La top streamer Twitch Imane 'Pokimane' Anys ha accusato pubblicamente lo streamer Tyler 'Ninja' Blevins di aver supportato il raid d'odio lanciatole contro da Jidion, un altro streamer, dandole oltretutto della "puttana". Secondo la ragazza Ninja avrebbe usato i suoi contatti per aiutare Jidion, che nel frattempo ha ricevuto un ban permanente.

Il raid d'odio di Jidion risale al 13 dicembre e costrinse Pokimane a concludere prematuramente la sua trasmissione, a causa delle offese ricevute in chat e dei commenti spam. Dopo quell'evento, il canale Twitch di Jidion è stato sospeso per 14 giorni, ma il 17 gennaio il provvedimento è stato trasformato in un ban permanente.

Lo stesso giorno, Pokimane ha spiegato sul suo canale il coinvolgimento di Ninja, che avrebbe dato a lei e ad altre streamer delle "puttane" in dei messaggi per i suoi contatti pensati per aiutare Jidion a evitare il ban.

Più precisamente, Ninja avrebbe detto: "Non puoi andare in giro su Twitch a fare raid contro le puttane". Pokimane è rimasta confusa dalle parole di Ninja e si è chiesta se avrebbe usato le stesse parole per definire un grosso streamer, nel caso fosse stato colpito da un raid d'odio.

Inoltre la streamer non ha gradito il tentativo di Ninja di aiutare Jidion nel tentativo di evitare la sacrosanta punizione di Twitch, tentativo annunciato anche durante uno streaming: "Perché Ninja dovrebbe aiutare qualcuno che mi ha molestata? Non ne ho idea, davvero non so che dire."

Il dramma però non è finito qui, perché Jessica Blevins, la moglie di Ninja, ha spedito un messaggio a Pokimane, che la streamer ha reso pubblico, in cui ha dichiarato che le sue parole sono diffamanti e che la ninja family ha intenzione di coinvolgere degli avvocati nella faccenda, facendo partire una causa legale. Inoltre la Blevins ha dichiarato che ninja non ha scritto a nessuno per supportare la causa di Jidion, ribaltando le accuse: a questo punto sarebbe lei che starebbe causando problemi, con relativi molestie e minacce, a Ninja e la cosa sarà presa molto seriamente.

Come finirà questa storia? Difficile dirlo, viste le personalità coinvolte. Non rimane che da attendere se effettivamente i Blevins lanceranno una causa legale o se finirà tutto con degli accordi privati.