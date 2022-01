Final Fantasy 16 nel 2023? Non è menzionato nella line-up di Square Enix per il 2022

Final Fantasy 16 non uscirà nel 2022, stando a un articolo pubblicato sul sito ufficiale di Square Enix in cui viene presentata la line-up dei giochi in uscita per quest'anno e dove per l'appunto manca all'appello la nuova fantasia finale.

Nell'articolo fondamentalmente vengono presentati i giochi dei studi di Square Enix in uscita nel corso dell'anno, ovvero Life is Strange Remastered Collection, Babylon's Fall, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Forspoken e Chocobo GP, tutti titoli che hanno una data di uscita precisa. Sono presenti anche giochi con lancio fissato a un generico 2022, come Star Ocean The Divine Force e l'espansione Worldslayer di Outriders.

Per l'appunto manca all'appello quello che probabilmente è il gioco più atteso del publisher, ovvero Final Fantasy 16. Alla fine dell'articolo viene menzionato il fatto che nel corso dei prossimi 12 mesi potrebbero esserci delle sorprese (e forse una di queste è il porting per Switch di Final Fantasy Pixel Remaster), quindi mai dire mai, anche se i precedenti non ci fanno ben sperare.

Final Fantasy XVI, un artwork ufficiale

Come sappiamo la pandemia ha inevitabilmente dilatato i tempi di sviluppo di Final Fantasy 16, tanto che la presentazione ufficiale prevista per lo scorso anno è stata rinviata e Naoki Yoshida ha affermato che i lavori sono indietro di circa sei mesi a causa del Covid-19. Di conseguenza anche il lancio del gioco potrebbe subire ritardi e dunque un'uscita solo nel corso del 2023 sembra un'ipotesi plausibile.

Allo stesso modo ricordiamo anche che Final Fantasy 16 non figura neppure tra i titoli da non perdersi assolutamente nel 2022 secondo un'articolo del PlayStation Blog di Sony, che invece ha confermato il lancio di God of War Ragnarok entro la fine dell'anno.

Detto questo, una nuova presentazione di Final Fantasy 16 si svolgerà durante il corso della primavera e per l'occasione scopriremo nuovi dettagli sul gioco, incluso probabilmente anche il periodo di uscita.