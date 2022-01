Crossfire: Legion: primo trailer e prime immagini di questo interessante RTS

L'editore Prime Matter e lo sviluppatore SmileGate hanno pubblicato il primo trailer e le prime immagini ufficiali di Crossfire: Legion, strategico in tempo reale del franchise fenomeno Crossfire, che conta milioni di fan in tutto il mondo, soprattutto in oriente.

Il video si trova in testa alla notizia, mentre le immagini sono raccolte nella galleria seguente:

Le immagini mostrano diversi momenti di gioco, in particolare combattimenti tra i vari veicoli e le strutture difensive. Il trailer funziona invece da introduzione al gioco e dà un accenno delle scenario, con fortissimi richiami a Crossfire, mostrando delle rade quanto interessanti sequenze di gameplay.

Crossfire è uno sparatutto in prima persona online capace di attirare 690 milioni di giocatori provenienti da 88 nazioni differenti. Crossfire: Legiono è un RTS classico che guarda ai titoli più famosi del genere, cercando di dire la sua in ambito competitivo. Il gioco mette al comando di una di tre fazioni, impegnate online o in una campagna single player di cui ancora non si sa nulla. Due fazioni sono conosciute, la Global Risk e la Black List, mentre la terza è completamente nuova e sarà presentata a febbraio 2022.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al nostro provato di Crossfire: Legion, fresco di pubblicazione.