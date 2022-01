God of War Ragnarok: uscita nel 2022 confermata da Sony

God of War Ragnarok è senza dubbio uno delle esclusive PS5 e PS4 più attese dai giocatori. Inizialmente il gioco sarebbe dovuto uscire lo scorso anno, per poi essere rimandato al 2022. In mancanza di ulteriori indicazioni sulla data di lancio e tutti i problemi legati alla pandemia c'è chi sospetta un ennesimo rinvio, ma Sony ha fondamentalmente confermato nuovamente il 2022 come anno di uscita del gioco tramite il PlayStation Blog.

Come abbiamo riportato nella giornata di ieri, il PlayStation Blog ha pubblicato un articolo dedicato ai 22 giochi in arrivo su PS5 e PS4 quest'anno da non perdere assolutamente. Tra questi ci sono ovviamente anche Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, in arrivo rispettivamente a febbraio e marzo, ma anche God of War: Ragnarok, che dunque, salvo sgradevoli sorprese, dovrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi entro la fine dell'anno.

God of War: Ragnarok, Kratos e Atres in un'immagine promozianale

Detto questo il 2022 è appena iniziato e tante cose potrebbero succedere da qui al lancio della nuova avventura di Kratos e Atreus. Siamo ancora in piena pandemia, con i casi in aumento un po' in tutto il mondo, e questo per forza di cose dilata i tempi di sviluppo o richiede una riorganizzazione del modello lavorativo, come accaduto di recente in casa Bioware, cosa che comunque non risolve tutti i problemi organizzativi. Insomma, un rinvio di God of War Ragnarok, così come di tanti altri giochi previsti per quest'anno, non è da escludere a priori purtroppo.

In ogni caso per il momento conosciamo solo l'anno di uscita di God of War Ragnarok, con la speranza di ottenere informazioni più precise in tal senso nel corso dei prossimi mesi. E chissà, magari qualche novità potrebbe arrivare anche durante il prossimo State of Play, che secondo alcuni rumor potrebbe svolgersi a febbraio.