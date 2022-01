Rune Factory 5: nuovo trailer dedicato alla storia del JRPG per Nintendo Switch

Con la data di lancio in Occidente fissata per marzo, XSEED Games e Marvelous Europe hanno pubblicato un nuovo trailer di Rune Factory 5 interamente dedicato alla storia di questo JRPG in arrivo su Nintendo Switch.

Il trailer, come accennato in apertura, ci offre un riepilogo per sommi capi della trama di Rune Factory 5, nel mentre mostrando a schermo personaggi, location, sequenze di combattimento ed esplorazione.

"Nella tranquilla cittadina di confine di Rigbarth, si stanno verificando eventi misteriosi in grado di influenzare le rune che regolano il delicato equilibrio tra uomo e natura..."

"Come nuovo ranger del SEED, un'organizzazione dedicata al mantenimento della pace, dovrai proteggere la cittadina da mostri violenti, catturandoli con il sigillo magico ufficiale del SEED. Quando non sei in missione, dai una mano agli abitanti di Rigbarth e contribuisci alla crescita del piccolo centro con l'agricoltura, gli eventi festivi e coltivando amicizie!"

"Quando però le minacce rischiano di minare il delicato equilibrio della pace, un vero ranger deve dare prova del suo valore. Collaborando con la popolazione locale, lanciati in una straordinaria avventura per svelare i misteri di questa terra e affidati alla tua forza interiore per contrastare il caos", recita la sinossi ufficiale di Rune Factory 5.

Una delle peculiarità del gioco è la grande importanza data alle interazioni con i tanti personaggi e il creare rapporti d'amicizia o relazioni amorose. Tra l'altro la versione occidentale di Rune Factory consentirà anche matrimoni fra persone dello stesso sesso.

Rune Factory 5 sarà disponibile per Nintendo Switch il prossimo 25 marzo. Alla fine dello scorso anno è stato pubblicato anche un video gameplay della durata di circa tre minuti.