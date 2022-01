Giocare con un portatile: la rivoluzione nel gaming passa dai laptop

Oggi, in sostanza, risulta possibile poter lavorare e giocare ovunque ci si trovi e senza compromessi con una singola macchina, cosa che porta ad un aumento sostanziale della qualità della vita. Ed è una realtà che abbiamo toccato con mano recensendo una delle ultime macchine arrivate in redazione: il Lenovo Legion 7 , che ci ha stimolato a confezionare questo speciale con cui discutere insieme a voi sulla trasformazione del gioco su PC e sui vantaggi che comporta l'evoluzione radicale dei laptop da gioco: oggi a tutti gli effetti dei prodotti in grado di prendere il sopravvento su console e PC tradizionali.

Con un laptop si può giocare sul divano godendo del boost prestazionale di tecnologie come l' upscaling DLSS delle NVIDIA GeForce RTX o la FidelityFX Super Resolution delle AMD Radeon. Un passo in avanti poderoso che consente a quasi ogni GPU di ultima generazione, a prescindere dalla fascia di prezzo, di garantire prestazioni elevate a qualsiasi risoluzione, compreso per l'appunto il 4K. Il tutto incrementando anche la longevità di una configurazione, un fattore che ha sottratto al mondo console uno dei suoi storici vantaggi.

Parliamo di macchine da gioco facilmente trasportabili, utilizzabili anche per lavorare e già dotate di schermi sempre più evoluti, capaci di raggiungere anche i 360 Hz nelle ultime incarnazioni. Ma parliamo anche di device che possono essere collegati con grandissima semplicità a un qualsiasi controller e su tutte le TV disponibili in salotto: da quelle più vecchie limitate al 1080p fino ad arrivare a quelle 4K di ultima generazione con il pieno supporto ai 120 Hz e al Variable Refresh Rate grazie alla connettività HDMI 2.1 presente su tutte le ultime GPU mobile.

Un processo dovuto all'efficienza produttiva, all'aumento delle vendite, all'arrivo degli SSD e all'evoluzione dei processi di costruzione della componentistica, ma parte del merito va anche agli sforzi di NVIDIA per creare standard molto vicini alle esigenze dei giocatori. Un lavoro che ha spinto AMD, la principale concorrente, a fare altrettanto, obbligando di conseguenza anche Intel a compiere un sostanzioso balzo in avanti di cui vedremo gli effetti, grazie ai processori mobile di dodicesima generazione con architettura Alder, all'inizio del 2022.

Negli ultimi 12 anni i laptop da gioco sono passati da una potenza limitata a prezzi astronomici a prestazioni sufficienti per giocare a titoli ad alto profilo senza alcun compromesso abbinati a miglioramenti netti dell'esperienza d'uso tra luminosità dei pannelli, refresh elevati, fedeltà del colore e materiali adottati. Tutto questo unito a una gestione del listino che ha visto diminuire con costanza il costo di questi PC anche in funzione di una concorrenza decisamente più agguerrita che in passato.

L'evoluzione dei portatili

Il Dulmont Magnum, nella versione tutta nera

Anche se i primi veri laptop da gioco sono cronaca recente, la storia dei PC portatili affonda le radici nel lontano passato, a poca distanza dalla disponibilità dei primi microprocessori e quindi dei primi sistemi compatti. Fino a quel momento i computer erano enormi mainframe la cui potenza veniva suddivisa tra utenti connessi a terminali che dovevano sottostare a turni e condividere la poca memoria disponibile, ma con l'arrivo del 4004, pur limitato rispetto ai modelli subito successivi, sono nati i primi personal computer e, dopo non molto, i portatili, la cui nascita può essere datata all'incirca nel 1980. Erano dispositivi limitati al solo testo che avevano bisogno di corrente e pesavano 12 kilogrammi e che per questo erano definiti trasportabili, e non portatili, dagli stessi progettisti che li avevano creati. Ma quel primo passo, pur goffo, ha generato un immaginario che ha creato subito un mercato, spingendo il settore a investire parecchio.

In poco tempo, e più precisamente nel settembre del 1983, è arrivato il Dulmont Magnum, un computer 16-bit da 4.8 kg, il primo alimentato da una batteria, che ha coniugato per la prima volta potenza elevata e dimensioni compatte grazie al chip Intel 80186. Pur usando una CPU superiore a quella dello Sharp PC-5000, ha dovuto affrontare problemi di produzione ed è stato vittima della scarsa notorietà della società Dulmont Pty, l'unica azienda australiana ad aver mai prodotto un laptop. Quella macchina fu quindi costretta ad arrendersi di fronte alla concorrenza, complice l'incompatibilità dell'Intel 80186 con l'hardware degli IBM PC.

In ogni caso lo ricordiamo come l'araldo dei primi, veri portatili che nell'evoluzione successiva si sono lasciati alle spalle schermi microscopici montati su grossi case per sposare il design moderno, a conchiglia, con pannello integrato in un coperchio che si richiude sulla tastiera. In particolare ci fu un momento storico che leghiamo al 1985 e che vide un'altra azienda lasciare da parte l'idea della potenza in favore della pura portabilità.

L'Olivetti M10, bastato sull'hardware del Kyotronic KC-85

Stiamo parlando del Kyotronic KC-85, talmente limitato in termini di potenza di calcolo da poter funzionare con normali pile AA, ma un vero portatile dotato di editor di testo, di interprete BASIC e di un modem integrato, tutto compreso in un peso di appena 2 kilogrammi. Da qui un successo importante, complice un prezzo abbordabile, che ha rimarcato l'importanza della portabilità effettiva. Ma questo non ha distratto la fetta più importante del mercato che parallelamente ha continuato a puntare sulle prestazioni e su schermi più grandi che hanno mantenuto i laptop sul binario della forma a conchiglia del laptop moderno. Ed ecco quindi, sempre nel 1985, arrivare sul mercato dispositvi IBM compatibili come il Kaypro 2000 e il Toshiba T1100, considerato il primo, vero laptop di massa.

La sperimentazione, comunque, non si è mai fermata. In mezzo abbiamo visto convertibili, compreso l'Apple Macintosh che pesava 7.2 kg ma montava uno schermo di dimensioni notevoli e una trackball integrata, e il primo laptop con schermo TFT a colori, l'IBM PS/2 CL57 SX. C'è poi da menzionare il ThinkPad 300, un sistema capace di stabilire alcuni standard che all'epoca erano pensati per il settore business, ma sono poi diventati parte del corredo di ogni laptop, tra cui fotocamera integrata, certificazioni di resistenza, dischi rimovibili e illuminazione della tastiera. A quel punto Windows era già in circolazione, per quanto molti giochi fossero ancora su DOS, ed era già possibile divertirsi con titoli come Comanche in mobilità, anche se spesso su schermi verdi e con prestazioni non eccezionali.