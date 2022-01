Esclusive PS5 e PS4 al day-one anche su PC? Ecco cosa ne pensa Benji-sales

In futuro Sony lancerà le esclusive PS5 e PS4 dei PlayStation Studios anche su PC al day-one? Secondo Benji-Sales, noto analista e content creator, è uno scenario improbabile, perlomeno per i giochi singleplayer, ma tuttavia si aspetta che tempi di attesa minori per la pubblicazione dei porting per PC.

Venerdì scorso è uscita la versione PC di God of War che apparentemente sta macinando ottimi numeri di vendita, sulla base dei giocatori contemporanei e le classifiche di vendita di Steam ed Epic Games Store. La cosa ha aperto vari dibattiti sui social, con gli utenti che si chiedono se Sony in futuro deciderà di lanciare le esclusive PlayStation simultaneamente su console e PC, senza lunghi tempi di attesa insomma. Come probabilmente saprete infatti la maggior parte dei giochi PlayStation su Steam ed Epic Games Store sono arrivati solo dopo anni dal loro debutto su PS4.

"Personalmente non penso che accadrà in queste generazione di console per i grandi giochi singleplayer incentrati sulla narrativa", afferma Benji-Sales che tuttavia si aspetta dei tempi di attesa ridotti a un solo anno per il lancio dei porting per PC dei giochi firmati PlayStation Studios.

Inoltre, Benji-Sales spiega che le cose potrebbero essere differenti per quanto riguarda i giochi multiplayer, con Sony che potrebbe valutare il lancio in contemporanea su PC e console per assicurarsi una playerbase più ampia. In tal senso, un primo banco di prova potrebbe essere il multiplayer di The Last of Us a cui sta lavorando Naughty Dog.

"Forse i gradi progetti in multiplayer potrebbero uscire contemporaneamente", afferma Benji-Sales. "Factions 2 di Naughty Dog sarà un caso davvero interessante da osservare. Il gioco sarà un'esclusiva PlayStation al lancio o lo pubblicheranno simultaneamente su PC con il crossplay? Solitamente per i giochi multiplayer vuoi avere la playerbase più grande possibile. Quel gioco ci dirà molto secondo me."

Benji-Sales cita il multiplayer Fazioni di The Last of Us, ma sappiamo che molto probabilmente i PlayStation Studios sono a lavoro su diversi progetti multigiocatore.

E voi cosa ne pensate? Sony punterà maggiormente al mercato PC in futuro oppure continuerà a dare la priorità assoluta a PS5 e PS4?