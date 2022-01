Kingdom Hearts: data dell’evento per il ventesimo anniversario, novità per la serie in arrivo?

Square Enix ha annunciato la data dell'evento per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts, dove per l'occasione potrebbero anche arrivare novità sul futuro della serie.

Dopo aver svelato la data di uscita della serie Kingdom Hearts al gran completo su Nintendo Switch, la compagnia giapponese ha annunciato che lo show per il ventesimo anniversario del brand si svolgerà a Tokyo il prossimo 10 aprile.

Come apprendiamo dal post pubblicato su Twitter da Square Enix, durante l'evento verrà celebrata la serie con un mini concerto, un Q&A con il team di sviluppo, un esibizione e molto altro ancora. Un video dell'evento verrà pubblicato successivamente sui canali social di Square Enix.

Si tratta sicuramente di un evento importante per i fan delle avventure di Sora, Pippo e Paperino, non solo per omaggiare il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts, ma anche in vista di possibili novità sul futuro della serie.

In un'intervista rilasciata verso la fine del 2020, Tetsuya Nomura, il responsabile della serie aveva lasciato intendere di voler annunciare qualcosa nel corso del 2022, ovvero l'anno del ventennale di Kingdom Hearts.

All'epoca aveva dichiarato anche che un eventuale nuovo capitolo deve rappresentare un "cambiamento drastico" rispetto a quanto abbiamo visto finora, ma anche recuperare qualche elemento narrativo rimasto in sospeso dai capitoli precedenti. Inoltre, una cosa a cui l'autore tiene particolarmente è anche l'aspetto tecnico, sostenendo che un nuovo capitolo su PS5 e Xbox Series X arriverebbe probabilmente nel periodo di maturità delle console next gen e dovrebbe dunque essere all'altezza delle nuove tecnologie.

Insomma l'evento celebrativo del ventesimo anniversario di Kingdom Hearts potrebbe riservare delle sorprese davvero niente male. Vi ricordiamo dunque che l'appuntamento è fissato per il prossimo 10 aprile.