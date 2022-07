inFAMOUS Second Son il DLC Bonus Cole's Legacy è diventato gratuito

Buone notizie per gli appassionati dell'open world inFAMOUS Second Son per PS4 (giocabile anche su PS5): il DLC Cole's Legacy è diventato completamente gratuito. Si tratta del DLC bonus incluso nella Limited Edition e nella Collector's Edition, quindi non di un bonus per chi prenotava il gioco.

Se vi interessa, potete ottenerlo dal PlayStation Store (naturalmente dovete possedere inFAMOUS Second Son).

Leggiamo la descrizione di Cole's Legacy, con tutto ciò che ha da offrire:

Affronta una serie di missioni nei panni di Delsin Rowe per scoprire cos'è successo tra gli eventi devastanti di inFAMOUS 2 e inFAMOUS Second Son.

Le azioni di Cole MacGrath a New Marais hanno innescato una serie a catena di eventi che hanno portato all'occupazione di Seattle da parte del Dipartimento di Protezione Unificata.

Cole's Legacy colma questa finestra temporale e ti permette di scoprire la verità dietro alla nascita del mondo di inFAMOUS™ Second Son.

Al completamento di Cole's Legacy, sbloccherai una giacca Cole MacGrath per Delsin.

La speranza, a questo punto, è che venga fatto lo stesso con altri DLC di altri titoli, come il capitolo extra di Until Dawn, i cappelli di Bloodborne, l'arma Bouncer di Ratchet & Clank (quello del 2016) e altri ancora. Sarebbe un bel gesto a questo punto, uno di quelli che non costerebbe nemmeno niente a Sony.