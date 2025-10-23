Non dimenticarti di lui, merita davvero: Immortals Fenyx Rising è in promo su Amazon ad un super prezzo

Se ancora non gli avevi dato una chance forse è arrivato il momento di recuperare: Immortals Fenyx Rising viene messo in offerta, nella sua versione per PS5, con uno sconto attivo del 34% ed un prezzo totale e finale d'acquisto di 16,57€ . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando qui giù: In molti lo hanno definito lo Zelda-like di Ubisoft : Immortals Fenyx Rising è un'avventura d'azione ambientata nel cuore della mitologia greca. Nei panni di Fenyx , un nuovo eroe alato scelto dal destino, il giocatore intraprende una missione per salvare gli dei dell'Olimpo e riportare la luce in un mondo minacciato da un'oscura maledizione.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il titolo offre un mondo aperto e pieno di segreti e insidie, ispirato ai miti e alle leggende dell'antica Grecia. Dalle maestose isole sospese nel cielo ai templi dimenticati, ogni angolo è ricco di elementi da scoprire e sfide da superare. Durante l'avventura, Fenyx affronterà bestie mitologiche leggendarie come il Minotauro, Medusa e il Ciclope, sfruttando abilità divine e un arsenale di armi mitiche.

Immortals Fenyx Rising

Gli dei concedono al protagonista doni straordinari, tra cui le Ali di Dedalo per librarsi nel cielo, la Spada di Achille, l'Arco di Odisseo e altri poteri leggendari che trasformano ogni battaglia in uno spettacolo epico. Grazie al suo stile grafico colorato, al gameplay dinamico e all'umorismo che accompagna la narrazione, Immortals Fenyx Rising unisce azione, esplorazione e mitologia. Per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione.