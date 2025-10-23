Non dimenticarti di lui, merita davvero: Immortals Fenyx Rising è in promo su Amazon ad un super prezzo

Se ancora non gli avevi dato una chance forse è arrivato il momento di recuperare: Immortals Fenyx Rising viene messo in offerta, nella sua versione per PS5, con uno sconto attivo del 34% ed un prezzo totale e finale d'acquisto di 16,57€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando qui giù: In molti lo hanno definito lo Zelda-like di Ubisoft: Immortals Fenyx Rising è un'avventura d'azione ambientata nel cuore della mitologia greca. Nei panni di Fenyx, un nuovo eroe alato scelto dal destino, il giocatore intraprende una missione per salvare gli dei dell'Olimpo e riportare la luce in un mondo minacciato da un'oscura maledizione.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il titolo offre un mondo aperto e pieno di segreti e insidie, ispirato ai miti e alle leggende dell'antica Grecia. Dalle maestose isole sospese nel cielo ai templi dimenticati, ogni angolo è ricco di elementi da scoprire e sfide da superare. Durante l'avventura, Fenyx affronterà bestie mitologiche leggendarie come il Minotauro, Medusa e il Ciclope, sfruttando abilità divine e un arsenale di armi mitiche.
Gli dei concedono al protagonista doni straordinari, tra cui le Ali di Dedalo per librarsi nel cielo, la Spada di Achille, l'Arco di Odisseo e altri poteri leggendari che trasformano ogni battaglia in uno spettacolo epico. Grazie al suo stile grafico colorato, al gameplay dinamico e all'umorismo che accompagna la narrazione, Immortals Fenyx Rising unisce azione, esplorazione e mitologia. Per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione.