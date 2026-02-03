Il gameplay di Neverness to Everness è stato mostrato in un trailer

Neverness to Everness è stato mostrato con un trailer del gameplay della durata di oltre dodici minuti, in cui è possibile vedere in azione alcuni dei personaggi presenti nel gioco e lo spettacolare sistema di combattimento che regola gli scontri.

Le sequenze si aprono con Lacrimosa, una ragazzina che non solo è capace di trasformarsi in un buffo animaletto volante per coprire rapidamente lunghe distanze, ma può anche evocare oggetti composti di pura energia per scagliarli con forza contro i propri nemici.

Il secondo personaggio nel video è Skia, una sorta di cane antropomorfo dallo stile di lotta veloce ed elegante, dotato dell'abilità di sfruttare le ombre per infliggere danni enormi ai propri avversari ed estendere all'occorrenza il proprio raggio d'azione fino ad avvolgere qualsiasi minaccia si trovi nelle vicinanze.

Dopodiché arriva Fadia, una guerriera dai tratti inquietanti che utilizza un'enorme croce per combattere, evocando l'arma e trascinandola per creare combinazioni lente ma efficaci, che si contrappongono a una Ultimate in cui il personaggio diventa improvvisamente rapidissima.