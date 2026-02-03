Persona 3 Reload è un titolo imperdibile per i fan della saga e non solo: scontatissimo su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante su Persona 3 Reload che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 64% per un costo totale e finale d'acquisto di 26,19€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Persona 3 Reload è un videogioco di ruolo pubblicato nel 2024 e sviluppato da Atlus, che rappresenta il remake completo di Persona 3, uscito originariamente nel 2006. Il titolo è il quarto capitolo principale della celebre serie Persona. Con Reload, Atlus ha voluto riportare in vita uno dei capitoli più amati della saga, rispondendo alle numerose richieste dei fan.