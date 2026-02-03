Panzer Dragoon Saga è in conversione per PC, grazie alla decompilazione dell'originale

Fortunatamente ciò che non è riuscito a una multinazionale miliardaria, sta riuscendo a uno sviluppatore amatoriale, che sta ricompilando il gioco, come raccontato dal canale YouTube Video Game Esoterica. Se il progetto andrà in porto, potremo vedere Panzer Dragoon Saga convertito su PC , come successo recentemente a Banjo-Kazooie e in passato a tanti altri titoli, primo fra tutti Super Mario 64 .

Panzer Dragoon Saga è uno di quei titoli che gli appassionati di giochi di ruolo alla giapponese amano alla follia, pur essendo stato fruito da una ristretta nicchia al momento dell'uscita. Del resto il Sega Saturn nel 1998 appariva già sconfitto da PlayStation. Peccato, perché molti si sono persi quello che viene considerato uno dei migliori esponenti del genere. Sfortuna vuole che Sega non possieda più il codice sorgente originale. Quindi non ha potuto realizzare conversioni o rimasterizzazioni.

Lavori in corso

A occuparsi dell'impresa è lo sviluppatore conosciuto come yaz0r, che ha lanciato il progetto di ricompilazione e ha mostrato il gioco in una forma già parzialmente giocabile.

In base a quanto ha spiegato, attualmente è possibile giocare fino allo scontro con Arachnoth. L'ultimo aggiornamento del progetto risale a circa sei mesi fa, quindi non è chiaro se lo sviluppo sia ancora in corso. Tuttavia, stiamo parlando di un progetto open source, quindi è adottabile anche da altri sviluppatori, qualora desiderino contribuire.

Giusto ricordare che la pratica di decompilare e ricompilare i giochi è perfettamente legale, così come quella di realizzare conversioni per altri sistemi con il codice ricreato. L'unico limite riguarda i file originali, che devono essere forniti dall'utente, perché chiaramente sono soggetti a copyright.