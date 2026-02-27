Gli amiibo di Resident Evil Requiem hanno una data di uscita, disponibile il Pro Controller di Switch 2

Da oggi Resident Evil Requiem è disponibile nei negozi e il lancio porta con sé novità anche per gli amiibo dedicati ai due protagonisti, Grace Ashcroft e Leon S. Kennedy.

Secondo un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale giapponese di Nintendo, entrambi gli amiibo arriveranno il 30 luglio. La data non è ancora confermata per l'Europa, ma è molto probabile che coincida, considerando che il lancio era già previsto per l'estate.