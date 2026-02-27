Gli amiibo di Resident Evil Requiem hanno una data di uscita, disponibile il Pro Controller di Switch 2

5

Gli amiibo di Grace e Leon per Resident Evil Requiem arrivano quest'estate. Il gioco è disponibile da oggi assieme al nuovo Pro Controller di Nintendo Switch 2 a tema.

Da oggi Resident Evil Requiem è disponibile nei negozi e il lancio porta con sé novità anche per gli amiibo dedicati ai due protagonisti, Grace Ashcroft e Leon S. Kennedy.

Secondo un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale giapponese di Nintendo, entrambi gli amiibo arriveranno il 30 luglio. La data non è ancora confermata per l'Europa, ma è molto probabile che coincida, considerando che il lancio era già previsto per l'estate.

Oggi debutta anche il Pro Controller di Nintendo Switch 2 a tema Resident Evil Requiem

Restando in tema di prodotti dedicati, insieme al gioco oggi è arrivato nei negozi anche il Nintendo Switch 2 Pro Controller - Edizione Speciale Resident Evil Requiem.

Il Pro Controller di Resident Evil Requiem
Il Pro Controller di Resident Evil Requiem

Proposto allo stesso prezzo del modello standard, 99,99 euro, il controller si distingue per una finitura grigio scuro impreziosita da un ritaglio di giornale sul disastro di Raccoon City che campeggia sulla parte frontale del pad. Sul piano tecnico, il controller offre le stesse caratteristiche del modello base: il sistema Rumble HD 2, che garantisce un feedback aptico più preciso e sfumato, i comandi di movimento per i giochi compatibili, il lettore NFC per l'uso degli amiibo e, per quanto riguarda la comunicazione, sia il pulsante di cattura sia il pulsante C dedicato alla GameChat.

