Silent Hill f aggiornato alla versione 1.10, che aggiunge la difficoltà casual

L'editore giapponese Konami e lo sviluppatore NeoBards Entertainment hanno pubblicato l' aggiornamento 1.10 di Silent Hill f , che tra le altre cose introduce la nuova difficoltà "Casual" , nonché la possibilità di saltare alcune sezioni del New Game+. Chiaramente sono stati corretti anche tanti bug e problemi residui, ma il focus della patch sembra essere l'accessibilità.

Fate attenzione, perché per spiegare le novità introdotte in Silent Hill F, dobbiamo dare alcune anticipazioni sul gioco, svelando le sezioni in cui diventano disponibili. Se non ci avete ancora giocato, evitate di leggere oltre.

La difficoltà Casual è selezionabile avviando una nuova partita dal menu principale o da un salvataggio del New Game+. Per i giocatori che utilizzano la difficoltà "Storia" o superiore, la modalità Casual diventa disponibile dopo aver raggiunto più volte la schermata di Game Over.

Per quanto riguarda la nuova funzione della modalità New Game+, diventa disponibile dopo aver completato l'obiettivo "Attraversa la porta" (dopo aver risolto l'enigma del murale) in una partita di New Game+. Da qui diventa possibile saltare una parte del gioco. Se si sceglie di farlo, la partita riprenderà nella scena in cui Hinako si risveglia nel corridoio del Santuario Oscuro per la seconda volta, con l'obiettivo "Procedi" attivo. Konami fa notare che gli oggetti presenti nelle sezioni saltate non verranno raccolti e che gli obiettivi "Thankful to Be Here", "Grateful for a Worthy Foe" e "Clear Skies" non possono essere sbloccati usando il salto. Detto questo, utilizzandola non si influisce sulle ramificazioni della storia e sui finali.

Per il resto, è stata aggiunta un'opzione per il Motion Blur nel menu Grafica delle versioni PS5 e Xbox Series X e S.

Inoltre, ora la stamina di Hinako si rigenera leggermente più velocemente; il numero di scontri obbligatori non evitabili è stato ridotto in più sezioni; ci sono meno nemici in alcune aree; la battuta di Hinako dopo la sconfitta di un nemico viene riprodotta leggermente più tardi e Hinako subisce un po' meno danni alla difficoltà Hard.

Vi ricordiamo infine che Silent Hill f è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam, Epic Games Store e Microsoft Store).