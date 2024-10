La demo di Delta Force lanciata per il Next Fest di Steam ha già più di 20.000 giocatori contemporanei

Parliamo naturalmente di giocatori contemporanei, che al momento di scrivere questa notizia hanno raggiunto quota 23.270 unità. Considerando che si tratta soltanto di un assaggio del gioco, possiamo dare per scontato che, nel caso piaccia, in futuro Delta Force sarà una hit.

Il Next Fest autunnale di Steam è appena iniziato (terminerà il 21 ottobre), ma ha già fatto registrare un ottimo risultato. Stiamo parlando della demo dell'attesissimo sparatutto tattico Delta Force , che ha superato in un lampo i 20.000 giocatori picco massimo .

Free-to-play

Delta Force sarà uno sparatutto in prima persona free-to-play, quindi l'accesso sarà completamente gratuito e vivrà di microtransazioni e altre forme di monetizzazione. La particolarità del gioco è la diversità delle sue ambientazioni, con alcune modalità che sono situate temporalmente nel 1993, e altre che si svolgono nel 2035.

Per vincere bisognerà in ogni caso usare al meglio le armi e i gadget ultra tecnologici a disposizione. L'obiettivo finale è cercare di capire cosa sta facendo la Haavk Corporation nella regione di Ahsarah. Sicuramente niente di buono, considerando che non vedono l'ora di spararci addosso.

Il gioco è mosso dall'Unreal Engine, che pare sfruttare davvero bene. Staremo a vedere come sarà a livello di fluidità, visto che il gameplay sembra essere pieno di esplosioni e altri dettagli.

Per il resto vi ricordiamo che Delta Force uscirà prima in accesso anticipato su PC, in data ancora da destinarsi, quindi arriverà anche su console, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, e sistemi mobile.

Se volete provare la demo, andate sulla pagina ufficiale su Steam.