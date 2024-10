Il competitivo di Dragon Ball: Sparking! Zero e l'eredità di Budokai Tenkaichi

Ogni volta che un nuovo videogioco assimilabile alla deriva "arena fighter" si presenta sul mercato c'è un'antica discussione che si riaccende all'improvviso: è possibile che opere di questo genere, solitamente pensate come grandi tributi all'immaginario dei manga "battle shonen", possano nascondere un lato competitivo capace di far presa sul pubblico internazionale? Se da una parte è capitato molto di rado di vedere questi combattimenti in ambiente tridimensionale sui palchi delle principali manifestazioni dedicate ai picchiaduro, dall'altra non significa che non siano esistite - e soprattutto che non si stiano preparando a esplodere di nuovo - delle correnti sotterranee volenterose di spingerli oltre il limite consentito.

Una scena competitiva... atipica

La maggior parte degli appassionati ha conservato dei ricordi piuttosto chiari della saga Budokai Tenkaichi: si trattava di un immenso scatolone pensato per mettere al centro del palcoscenico il numero più elevato possibile di combattenti provenienti dalla saga di Dragon Ball, una specie di calderone votato al gioco spensierato e capace di sottrarre dozzine di ore del tempo libero per dedicarle a battaglie con gli amici nelle quali, semplicemente, divertirsi.

Immagini dalle finali di un torneo italiano di Budokai Tenkaichi 3, tratte dal canale YouTube "Paige"

Com'è possibile, allora, che da fondamenta del genere sia emersa una costola competitiva? Com'è possibile che un titolo nel quale convivono Gogeta Super Saiyan di Quarto Livello e la Squadra Ginew possa offrire un'esperienza bilanciata? Di primo acchito verrebbe da pensare che gli utenti abbiano ideato delle sovrastrutture, per esempio mettendo al bando alcuni personaggi: la realtà è che nei tornei di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 si poteva utilizzare qualsiasi personaggio si volesse.

La serie di Bandai Namco ha sempre avuto un approccio molto particolare al gameplay, sfoggiando tratti che sono riemersi anche in Sparking! Zero: i personaggi del cast mettono sul piatto set di mosse completamente diversi, attacchi speciali unici, addirittura pool di punti vita differenti, e questo è stato spesso considerato come uno dei limiti della produzione sul fronte della strutturazione di un apparato torneistico. In realtà, queste caratteristiche hanno finito per creare inaspettati strati di profondità che hanno finito per stravolgere totalmente anche la percezione dei protagonisti.

I personaggi che emergevano in vetta alle tier list non erano assolutamente quelli che si potevano immaginare (via YouTube: Paige)

Quanti attacchi sferra un PG al termine dell'assalto in scatto? Le onde energetiche che scaglia hanno la capacità di tracciare il nemico? Quali colpi lo mantengono stordito il tanto che basta per seguire con una combinazione o una mossa speciale?

Nel corso degli anni, nel caso di Budokai Tenkaichi 3, tutte queste piccolissime sfumature si sono mosse in concerto fino a creare un meta-gioco nel quale, per esempio, Cell, Gohan, l'Androide 17, ma anche Broly e Trunks si sono dimostrati spesso molto più efficaci di una forza apparentemente inarrestabile come Gogeta, che sul grezzo piano statistico avrebbe dovuto annichilire la concorrenza, proprio in ragione delle dozzine di minute interazioni fra i diversi gameplay.

Sono serviti anni per scolpire nella pietra un meta-game diverso da tutti gli altri

L'evoluzione di Budokai Tenkaichi si può paragonare per certi versi a quella di altri fighting game dall'anima sandbox, come per esempio Super Smash Bros Melee, ovvero opere in cui è stata la lenta e costante scoperta di meccaniche e interazioni nascoste a delineare le strategie competitive. Pian piano, i giocatori hanno sviscerato le centinaia di variabili che costituiscono l'esperienza, scoprendo per esempio l'efficacia del movimento verticale, la capacità di cancellare gli scatti e dar vita ai cosiddetti "dash cancel", la possibilità di estendere le combo oltre il limite, i metodi corretti per punire le barriere, nonché dozzine di altre interazioni che hanno tracciato le regole di una sorta di gioco oltre il gioco stesso che si è fatto largo in enormi comunità sotterranee.