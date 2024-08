I prossimi giochi Xbox in arrivo su altre console potrebbero essere quattro, secondo un leak

La fonte è il leaker eXtas1s , che in precedente ha condiviso varie informazioni corrette legate a eventi Xbox, così come PlayStation e Nintendo. Ha anche pubblicato (almeno) un teaser che non si è rivelato corretto, ovvero l'arrivo di una nuova presentazione di Silksong, ma in media pare che le sue dichiarazioni siano affidabili.

Xbox sta puntando pian piano verso una distribuzione multipiattaforma di alcuni giochi selezionati. A inizio anno ha reso disponibili su Nintendo Switch e/o PlayStation Sea of Thieves, Grounded, Pentiment e Hi-Fi Rush. I rumor puntano il dito verso altri giochi e, secondo nuovi leak, pare che in totale siano quattro i titoli già scelti da Microsoft per una distribuzione fuori dall'ecosistema Windows.

Quali giochi Xbox potrebbero essere in arrivo?

Purtroppo la fonte non dice granché, se non parlare dell'arrivo di quattro giochi. Non precisa per quali piattaforme sono previsti, quali titoli siano e quando potrebbero arrivare. Si tratta quindi di un leak molto piccolo, ma la speranza è che Microsoft abbia qualcosa di ufficiale da dire presto, magari durante la Gamescom.

Per quanto riguarda i titoli in arrivo, le voci di corridoio sono molteplici. Si parla di Forza Horizon 5, così come si specula che Indiana Jones e l'antico Cerchio sia incluso nella lista (in questo caso perché essendo una IP esterna ci potrebbero essere pressioni da Disney o semplicemente la volontà di rientrare dei costi più rapidamente). Si cita anche Microsoft Flight Simulator 2024.

Ovviamente per ora sono solo speculazioni e sono tanti i titoli già disponibili o in arrivo che i giocatori PlayStation e Nintendo vorrebbero vedere sulle proprie console.