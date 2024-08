Xbox Game Pass Ultimate arriva a un prezzo da non ignorare su Instant Gaming

Xbox Game Pass Ultimate non è un servizio a bassissimo costo e, sebbene qual che offre vale il prezzo del biglietto, non vi è nulla di male nel cercare il modo per risparmiare ancora un poco. Un modo per farlo è usare le promozioni di Instant Gaming che garantiscono uno sconto del 20% per il pacchetto da tre mesi di abbonamento. Invece di 39,99€, pagherete 31,10€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Nella pagina di Instant Gaming il prezzo visualizzato è 25.49€, ma tale cifra non calcola ancora le tasse: il prezzo effettivo è quello che vi abbiamo appena indicato noi. Il codice in sconto è per gli account europei e quindi italiani.