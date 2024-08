Warhammer 40.000: Space Marine 2 analizzato da Digital Foundry, ecco com'è andata

Digital Foundry ha analizzato Warhammer 40.000: Space Marine 2 grazie a una demo fornita da Saber Interactive e ha espresso pareri generalmente positivi in merito all'esperienza offerta dall'atteso sequel, in arrivo a breve su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Oliver Mackenzie ha parlato di una grande densità di elementi sullo schermo, sebbene non alla pari di Warhammer 40.000: Darktide, che però paga dazio sul fronte dell'illuminazione, che appare meno sofisticata del previsto ma corre ai ripari grazie a una serie di soluzioni di supporto.

Tanta bellezza ha un prezzo che si paga in termini di prestazioni, e sebbene con una RTX 4090 il gioco giri al massimo delle sue possibilità mantenendo i 60 fps stabili a 4K reali, con anche un discreto margine, optando per configurazioni meno estreme la differenza si vede.

Sembra tuttavia che anche su tale fronte le notizie non siano negative, anzi: utilizzando un PC simile a una PS5 per componentistica, è possibile puntare ai 60 fotogrammi a 1440p, sebbene con qualche rinuncia per poter raggiungere quel target in maniera costante.