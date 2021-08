Sifu: una data di uscita per il picchiaduro a base di kung fu dalla Gamescom 2021

Sifu si è mostrato con un nuovo trailer nel corso della Gamescom 2021, che ha anche svelato la data di uscita per il particolare picchiaduro a base di kung fu, che arriverà dunque il 22 febbraio 2022.

Tra mille mazzate a mani nude, Sifu ha mostrato alcune nuove sequenze di gameplay e soprattutto la sua data di uscita, che lo piazza a febbraio 2022 su PS5, PS4 e PC, mese che comincia ad essere alquanto popolato, considerando che corrisponde anche alla nuova uscita di Horizon Forbidden West, come abbiamo visto poco fa.

Mostrato sempre durante l'Opening Night Live della Gamescom 2021, Sifu si dimostra ancora una volta una sorta di picchiaduro atipico, con visuale in terza persona e un approccio molto tecnico al combattimento, tutto basato sul tempismo, la scelta della mossa migliore, la difesa e il contrattacco.

In base a quanto è possibile vedere, tutte queste caratteristiche concorrono a creare un gameplay alquanto tattico, basato sullo studio dell'avversario e l'esecuzione perfetta, oltre anche allo sfruttamento di elementi dello scenario che possono essere utilizzati in maniera contestuale per sferrare attacchi o per difendersi.

Dopo averlo visto con un video di gameplay dallo State of Play del mese scorso, torniamo dunque a vedere Sifu, di cui potete apprendere qualcosa di più anche leggendo la nostra anteprima dedicata.