Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass? CD Projekt RED smentisce i rumor

Cyberpunk 2077 non arriverà su Xbox Game Pass: CD Projekt RED ha pensato fosse il caso di smentire i rumor che ormai circolavano con una certa insistenza e che volevano appunto l'approdo del gioco nel catalogo del servizio Microsoft.

Come probabilmente avrete letto, un indizio in un video di Microsoft lasciava intendere l'arrivo di Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass, ma il team di sviluppo polacco ha negato la cosa attraverso un suo portavoce, che ha semplicemente detto che non ci sono piani perché il gioco debutti su Game Pass.

Al di là di eventuali accordi commerciali con Xbox, Cyberpunk 2077 dispone ancora di un grosso potenziale di crescita, dal momento che nel 2022 arriverà finalmente l'upgrade per PS5 e Xbox Series X|S.

Sulle piattaforme next-gen il gioco potrà finalmente avvicinarsi a quanto disponibile su PC e dunque concretizzare la propria visione originale anche su console, cosa che non è stata decisamente possibile su PS4 e Xbox One, versioni che a CD Projekt RED non interessavano.

Peraltro il gioco rientra tra i finalisti dei Game Awards 2021 in due differenti categorie, fra cui migliore RPG: un importante riconoscimento per un prodotto che vanta comunque delle indubbie qualità, sull'hardware giusto.