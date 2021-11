Xbox Series X disponibile all'acquisto sul sito TIM

Xbox Series X sembra sia disponibile all'acquisto sul portale TIM, sito che si occupa di tutto ciò che riguarda la celebre compagnia di telefonia ma che ha uno spazio dedicato anche alla vendita di prodotti d'elettronica, dove oggi viene offerta la console Microsoft.

Potete trovare Xbox Series X sul sito TIM a questo indirizzo, al solito prezzo standard di 499 euro e nella sua versione nera di base.

Xbox Series X, la console next gen di Microsoft

Il fatto che il portale sia forse meno in voga di altri per l'acquisto di prodotti del genere potrebbe facilitare la disponibilità delle console, dunque è possibile che Xbox Series X rimanga a disposizione per un tempo sufficiente a completare l'ordine.

Vi rimandiamo dunque a questa pagina per provare a effettuare l'acquisto della console, nel caso siate interessati. Ricordiamo peraltro che sul sito Microsoft nei giorni scorsi era stata messa a disposizione l'edizione limitata di Xbox Series X dedicata a Halo Infinite, esaurita però in breve tempo, così come spesso accade anche con le versioni standard delle console next gen, sempre difficili da trovare e acquistare sul mercato.

Dal portale TIM è possibile acquistare con i principali metodi di pagamento online ma in un'unica soluzione, inoltre la spedizione è prevista con Corriere Espresso direttamente a domicilio ed è gratuita in questo caso, dunque si tratta di un'ottima occasione per accaparrarsi la console Microsoft.

Ricordiamo che Xbox Series X è il modello più potente delle nuove macchine Microsoft, dotata di CPU AMD Zen 2 e GPU basata sull'architettura AMD RDNA 2, in grado di generare una potenza di 12 Teraflops. Proprio oggi abbiamo pubblicato un Provato di Halo Infinite, che si appresta ad essere l'uscita maggiore del mese prossimo.