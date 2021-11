Xbox Series X Halo Infinite Edition disponibile oggi su Microsoft Store, ecco quando

Microsoft ha annunciato il ritorno di Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition per oggi, 16 novembre 2021, direttamente all'interno del Microsoft Store, comunicando i dettagli su quando questa sarà di nuovo disponibile per l'acquisto.

La speciale edizione limitata di Xbox Series X verrà messa a disposizione oggi, 16 novembre 2021, a partire dalle ore 19:00 su Microsoft Store, ovviamente a tiratura limitata e altrettanto ovviamente destinata a sparire probabilmente nel giro di pochi minuti, dunque siate preparati se siete interessati all'oggetto in questione.

Trovate il tutto a questo indirizzo su Microsoft Store per quanto riguarda la pagina ufficiale dedicata al prodotto, oppure su questa pagina dedicata ai vari modelli di console in vendita sullo store della compagnia.

Come abbiamo visto nel trailer per l'edizione speciale di Xbox Series X a tema Halo Infinite, si tratta di una console interamente personalizzata a tema con il gioco, caratterizzata da una scocca che richiama temi e geometrie tipiche del design di Halo e lo spazio con il cielo stellato.

Presente anche un controller a tema, oltre a una confezione specifica e ovviamente con Halo Infinite incluso.

Il tutto potrà essere acquistato al prezzo di 549,99 euro a partire dalle ore 19:00 di oggi pomeriggio, ma consigliamo di prepararsi per tempo sulla pagina in modo da accedere il prima possibile al prodotto finché sarà disponibile.

Nel frattempo, come ormai ben saprete, il multiplayer gratis di Halo Infinite è stato lanciato a sorpresa ieri in versione beta, in anticipo sui tempi previsti, per festeggiare i 20 anni di Xbox.