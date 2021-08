Xbox Series X a tema Halo Infinite: trailer per l'edizione speciale

La Gamescom 2021 ha riservato una sorpresa (per quanto in parte anticipata dai leak). Halo Infinite è stato mostrato durante l'evento di Geoff Keighley. Non è stata però indicata solo la data di uscita, ma è stata mostrata anche una Xbox Series X e un controller a tema Halo Infinite. Potete vederne il filmato poco sopra.

Halo Infinite è uno dei giochi più importanti per Xbox ed è una delle uscite di maggior rilievo di questa stagione videoludica. Molti appassionati che ancora non sono passati alla nuova generazione potrebbero cedere alla tentazione di comprare proprio questa versione speciale, per certo molto bella.

