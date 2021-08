Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ha un nuovo trailer dalla Gamescom 2021

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge si è mostrato ancora all'Opening Night Live della Gamescom 2021 con un nuovo trailer del gameplay, come era stato già annunciato in precedenza.

Sapevamo che Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sarebbe stato alla Opening Night Live 2021 e così è stato: vediamo dunque qui sopra il nuovo trailer del gioco, che mette in scena vari momenti del gameplay che si presenta decisamente classico.

Sviluppato da Tribute e DotEmu, il gioco riprende lo stile del vecchio picchiaduro a scorrimento con le Tartarughe Ninja ma con un'operazione di riprogettazione con tecniche moderne che porta a un aspetto decisamente diverso, anche se comunque legato alla tradizione.

Il gameplay sembra veramente quello classico, con la possibilità di giocare in quattro utilizzando tutti i personaggi della squadra insieme e combattere contro i nemici all'interno di varie ambientazioni in un picchiaduro a scorrimento con struttura 2D.

Lo stile grafico disegnato riesce a catturare l'atmosfera tradizionale del tipo di gioco, ma al contempo consente di sfruttare i nuovi hardware con una risoluzione e un dettaglio chiaramente non raggiungibili in passato, avvicinandosi molto a un vero e proprio cartone animato.

Il gioco non ha ancora una data di uscita precisa, per saperne di più, vi rimandiamo all'anteprima di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge pubblicata nei giorni scorsi.