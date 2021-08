Cult of the Lamb, un bizzarro action adventure annunciato alla Gamescom 2021

Cult of the Lamb è un bizzarro action adventure annunciato da Massive Monster e Devolver Digital alla Gamescom 2021 con immagini e trailer. Il gioco uscirà su PC e console nel corso del 2022.

Nei panni di un, er, agnello posseduto e salvato da morte certa, dovremo ripagare il nostro debito dando vita a una sorta di culto all'interno di un mondo pieno di falsi profeti, esplorandone le diverse regioni al fine di costruire una comunità fedele e devota.

Naturalmente non mancheranno insidie e pericoli, che potremo affrontare utilizzando la spada e un set di poteri fornitici dalla divinità che ci ha salvato, dando vita a battaglie altamente spettacolari.

Il gameplay di Cult of the Lamb include la raccolta di risorse per la costruzione di edifici, l'esecuzione di rituali e di sermoni per rinsaldare la fede dei nostri seguaci, cosa che farà aumentare il nostro potere.