Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, data di uscita per console e PC

Oddworld Inhabitants ha annunciato la data di uscita di Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition. Questa riedizione per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC su Epic Games Store sarà disponibile a partire dal 30 novembre 2021.

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition include tutti gli aggiornamenti di gioco precedentemente pubblicati, meccaniche di gioco migliorate e nuovi contenuti. Inoltre segna ufficialmente il debutto del gioco su piattaforme Xbox. La riedizione sarà acquistabile al prezzo di 39,99 dollari, mentre chi già possiede l'originale potrà effettuare gratuitamente l'upgrade alla Enhanced Edition.

Oddworld: Soulstorm, una scena tratta dal gioco

Questa nuova edizione del gioco sarà disponibile in digitale per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Inoltre per piattaforme Xbox saranno disponibili le edizioni fisiche Day One Edition (49, 99 dollari) e la Collector's Edition (149,99 dollari) che, tra le altre cose, include una statua di Abe alta circa 22cm.

Oddworld: Soulstorm (qui la nostra recensione) è un sequel diretto di Oddworld: New 'n' Tasty. Nel gioco sono presenti nuove meccaniche e l'aggiunta di elementi RPG-lite che permettono ai giocatori di scegliere il proprio stile di gioco, più aggressivo o più conciliante. Non manca poi una storia oscura con un contorto senso dell'umorismo che fa luce sulle ironie della condizione umana.