Halo Infinite: campagna co-op e Forgia rinviate? Maggiori dettagli a gennaio

La campagna co-op e la modalità Forgia di Halo Infinite potrebbero arrivare più tardi del previsto. 343 Industries ha infatti rinviato la Stagione 2 del multiplayer, quindi di conseguenza potrebbero slittare anche i contenuti sopracitati, ma la situazione al momento non è chiara. Maggiori dettagli verranno forniti dagli sviluppatori a gennaio.

Come abbiamo riportato in una precedente notizia, 343 Industries ha deciso di rinviare la Stagione 2 del multiplayer di Halo Infinite per concedere più tempo al team di sviluppo e raggiungere lo standard qualitativo desiderato. Di conseguenza la season 1, che sarebbe dovuta durare tre mesi, è stata estesa e si concluderà a maggio 2022, supportata però da contenuti ed eventi aggiuntivi.

In precedenza 343 Industries aveva annunciato che la campagna di Halo Infinite in co-op sarebbe stata implementata durante la Stagione 2, mentre la Forgia dopo il termine della stessa. A questo punto è lecito sospettare che entrambi i contenuti siano stati rimandati a loro volta.

A tal riguardo Joseph Staten di 343 Industries purtroppo non ha fornito una risposta chiara e precisa, affermando che maggiori dettagli in merito verranno condivisi a gennaio.

"A gennaio, dopo che tutti voi avrete avuto l'opportunità di giocare alla campagna di Halo Infinite a partire dall'8 dicembre e tutti noi del team di sviluppo avremo avuto l'opportunità di ricaricare i nostri scudi energetici durante le vacanze natalizie, avremo maggiori dettagli da condividere riguardo al calendario degli eventi della Stagione 1 così come i piani di pubblicazione della Stagione 2, la campagna co-op e la Forgia."

Insomma al momento non è certo il rinvio della Forgia e della campagna co-op di Halo Infinite, per saperlo di preciso non ci resta che attendere fino a gennaio.

Nel frattempo, 343 Industries ha pubblicato i requisiti di sistema ufficiali di Halo Infinite per PC, nonché i driver consigliati.