Amazon eero / eero Pro: offerta dell'Early Black Friday 2021, router/extender mesh wi-fi

Per l'Early Black Friday 2021, viene proposta un'offerta su Amazon eero e Amazon eero Pro, un sistema router/extender mesh wi-fi. Lo sconto segnalato è di 37€ per il modello base (-37%) e di 79€ per il modello Pro (-47%).

Entrambi gli Amazon eero sono proposti oggi al proprio prezzo minimo. Si tratta dell'offerta migliore mai apparsa sulla piattaforma. Sono venduti e spediti da Amazon.

Parliamo di un router autonomo che si collega al tuo modem per offrirti una connessione Wi-Fi veloce e stabile in casa su una superficie fino a 140 m² (modello base) e fino a 160 m² (modello Pro). Lo si configura in pochi minuti usando l'app eero. La tecnologia TrueMesh di eero indirizza il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni. Il modello base è ideale per connessioni fino a 550 Mbps, mentre quello Pro fino a 1 Gbps. Il modello Por supporta anche il wireless simultaneo a 5,8 GHz, oltre a quelli 2.4 GHz e 5.2 GHz. Il modello base misura 98 x 98 x 60 mm, mentre quello Pro 121 x 121 x 32 mm.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.