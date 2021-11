GrezzoDue 2: trailer e demo del sequel della celebre mod italiana di Doom 2

Giochi Penosi ha annunciato di aver dato via alla campagna Kickstarter di GrezzoDue 2, sequel delle celebre e irriverente mod italiana di Doom 2. Non solo, per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer e una demo gratuita.

Il progetto originale ideato da Nicola Piro e dal team di Giochi Penosi è uscito nel 2012, ottenendo grande successo in Italia e non solo, dato che è stato giocato anche da influencer di fama mondiale, come PewDiePie e CinnamonToastKen. In totale è arrivato a quota 1 milione di download, diventando uno dei giochi più scaricati del panorama indie italiano.

La demo di GrezzoDue 2 è già disponibile per il download e grazie ad essa i giocatori potranno provare due livelli della campagna principale e affrontare nemici nuovi di zecca. Potrete scaricarla a questo indirizzo. Da qui invece potrete raggiungere la campagna Kickstarter del progetto.

Leggiamo di seguito i dettagli del comunicato stampa di Giochi Penosi:

Mantenendo fede al progetto originale, anche questa volta utenti ed appassionati potranno godere appieno della nostalgia e del grottesco affetto che lo staff di Giochi Penosi ha inserito in GrezzoDue 2.

Caratteristica fondamentale del gioco, oltre alla violenza eccessiva e ai contenuti satiricoblasfemi, risiede nel processo artistico dietro la creazione dei personaggi: i vari nemici che il giocatore si troverà ad affrontare sono infatti ottenuti tramite la scansione fotografica di persone reali, ovviamente maggiorenni, che hanno acconsentito a posare e a recitare come personaggi del gioco. La digitalizzazione dei personaggi e la trasformazione di foto di figure reali in sprites 2d ad alta definizione sono stati realizzati con lo stesso procedimento degli storici sparatutto in prima persona degli anni '90.

Con un processo simile è stata inoltre realizzata la mappa free roam di Perugia, città originale dello staff creatore del gioco: utilizzando delle mappe in scala e fotografando ogni facciata di ogni palazzo e vicolo è stato possibile ricreare la città in ogni dettaglio. Esattamente come i nemici e le mappe, anche le armi disponibili sono completamente nuove e esageratamente violente, realizzate però con modelli 3d fatti da zero. Mentre lo staff continua a lavorare allo sviluppo del titolo completo, la campagna kickstarter promette ai sostenitori ed ai fan un lavoro di qualità ancora maggiore: i soldi raccolti verranno infatti spesi nell'acquisto di migliore strumentazione e nell'assunzione di attori, doppiatori e staff.