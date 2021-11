Black Friday 2021: Guardians of the Galaxy, Deathloop e Resident Evil in offerta

Il Black Friday 2021 vede disponibili in offerta giochi come Marvel's Guardians of the Galaxy, Deathloop e Resident Evil Village, ma non solo: Koch Media ha presentato le nuove promozioni.

Appena aggiornato con il supporto per il ray tracing su PS5 e Xbox Series X, Marvel's Guardians of the Galaxy è un'avvincente avventura spaziale con protagonisti i Guardiani della Galassia: ne abbiamo parlato con grande entusiasmo nella recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy.

Nella recensione di Deathloop abbiamo invece sottolineato le tante qualità e gli elementi originali del nuovo titolo sviluppato da Arkane Studios, mentre nella recensione di Resident Evil Village vi abbiamo raccontato dell'inedito orrore gotico della serie survival horror di Capcom.

Ad ogni modo, le offerte si estendono anche a tanti altri giochi e sono comuni a svariati rivenditori: cercatele presso i negozi di vostra fiducia da oggi al 29 novembre.

Ultimissime Novità:



Adrenalina, azione e competizione:



Marvel's Avengers: a partire da € 14,99

Outriders: a partire da € 19,99

Giochi Olimpici di Tokyo 2020 - Il videogioco ufficiale: a partire da € 19,99

Devil May Cry 5 Special Edition: a partire da € 24,99

Metro Exodus Complete Edition: a partire da € 24,99

Hitman 3: a partire da € 24,99

MotoGP 21: a partire da € 24,99

Resident Evil Village: a partire da € 29,99

I migliori JRPG di sempre: