Marvel's Guardians Of The Galaxy: patch con ray tracing su PS5 e Xbox Series X

Marvel's Guardians Of The Galaxy ha ricevuto in queste ore una nuova patch da parte di Eidos Montreal, che si presenta molto interessante perché apporta diversi miglioramenti al gioco tra i quali l'introduzione del ray tracing su PS5 e Xbox Series X.

L'aggiornamento assume denominazioni diverse a seconda della piattaforma: si tratta della patch 1.05 per PS4 e PS5, patch 1.6 su Xbox One e v2.6 su Xbox Series X|S, ma in ogni caso è un aggiornamento contemporaneo che ha effetti diversi a seconda della console e della generazione di riferimento, apportando comunque miglioramenti su tutte le piattaforme.

Per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X, l'aggiunta più interessante è indubbiamente il ray tracing, che giunge ad arricchire ulteriormente il comparto grafico del gioco, attivabile attraverso il menù con le impostazioni grafiche. Su tutte le console, è disponibile un "save rollback" nascosto, un'opzione che, se selezionata, consente di tornare all'inizio di un capitolo a scelta eliminando l'ultimo salvataggio, cosa che può essere utile nel caso si sia incontrato un bug che blocca la progressione.



Su Xbox Series S, in particolare, è stata aggiunta un'opzione che consente di sbloccare il frame-rate: questa è una correzione importante, perché l'aggiornamento precedente imponeva un cap a 30 fps sulla console in questione, per evitare problemi di fluttuazione delle performance. Togliendo il cap il gioco può variare da 30 a 60 frame al secondo, ma per chi utilizza un display dotato di VRR può essere un'opzione molto indicata, visto che i problemi dovrebbero essere risolti da tale tecnologia.

La patch migliora anche le performance su PS4 e introduce diversi altri miglioramenti generali: stabilità e performance dovrebbero essere migliorate su tutte le piattaforme, inoltre vengono introdotti diversi fix per bug e problemi rilevati nel gioco.

Per il resto, vi rimandiamo alla recensione di Marvel's Guardians Of The Galaxy per conoscerlo meglio, recentemente recensito anche in versione PC.