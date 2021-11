Disney vuole creare un suo metaverso

Anche Disney sembra intenzionata a lanciarsi nel nuovo trend del metaverso, con l'intenzione di crearne uno proprio, e sicuramente avrebbe delle ottime basi da cui partire, considerando l'enorme quantità di brand e personaggi che racchiude sotto il suo marchio.

Con franchise come Star Wars, Marvel, Pixar e i classici Disney, la compagnia avrebbe veramente già tutte le caratteristiche per dare vita a un'iniziativa globale di questo genere, visto che i contenuti ci sono già tutti.

D'altra parte, è già da un po' di tempo che Disney sperimenta nell'ambito della realtà virtuale e aumentata: nel 2018, per esempio, Disney Imagineers ha creato PoseVR, uno strumento di animazione che consente agli animatori di creare contenuti direttamente in VR.

In seguito, sono stati sviluppati anche strumenti corrispondenti per la realtà aumentata, come il MotionStick, che consente di creare modelli e muoverli in AR, oltre a sistemi di feedback fisico in grado di reagire alle forme 3D proiettate in realtà aumentata. Tutto questo oltre ai titoli in VR veri e propri, come Vader Immortal o Star Wars: Tales From the Galaxy's Edge, che dimostrano come Disney abbia già parecchia esperienza nell'ambito VR/AR.

Manca solo di capire come abbia intenzione di strutturare questo metaverso e cosa effettivamente sia un metaverso targato Disney, considerando che la visione che abbiamo finora riguarda soprattutto la famosa presentazione di Meta da parte di Facebook, ma in quel caso si tratta dell'evoluzione di un social network come sistema di comunicazione avanzato.

Durante un recente meeting finanziario, il CEO di Disney, Bob Chapek, ha riferito che "The Walt Disney Company ha una lunga esperienza nell'utilizzo di tecnologia in grado di modificare l'esperienza dell'intrattenimento", ha affermato, "I nostri sforzi finora sono solo un prologo al momento in cui saremo in grado di connettere il mondo fisico a quello digitale in maniera più netta, consentendo una narrazione senza confini nel nostro stesso metaverso Disney".

Di recente, anche Epic Games ha parlato più volte della creazione di un metaverso, così come Microsoft Xbox in ambito gaming.