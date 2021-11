Age of Empires 4: il programma dei nuovi contenuti in arrivo fino al 2022

Age of Empires 4 ha un suo programma già stabilito per quanto riguarda i nuovi contenuti in arrivo da questo inverno alla primavera del 2022 e oltre, con qualche anticipazione che è stata fornita nelle ore scorse da Microsoft con un post ufficiale su Xbox Wire.

Il 15 novembre è stato rilasciato un aggiornamento attraverso la patch 7879, incentrata soprattutto su aggiustamenti per le performance e vari aggiornamenti di sistema, attraverso un update per lo più di gestione del gioco e correzioni varie nel post-lancio. I nuovi contenuti sono previsti arrivare più avanti, considerando che anche per l'inverno 2021, al momento, è previsto solo un altro update migliorativo e correttivo.

L'update dell'inverno 2021 dovrebbe portare molti cambiamenti in termini di bilanciamento: si parla di centinaia di elementi modificati attraverso l'update, con sistemazioni di bug e alcuni aggiustamenti ad elementi chiave del gioco strategico in questione.

Age of Empires 4, la roadmap degli aggiornamenti

Tra le novità c'è il punteggio dei giocatori in partita e alcuni cambiamenti all'interfaccia, come lo spostamento di alcuni tasti a schermo, la possibilità di vedere la mappa dopo i match e alcuni miglioramenti applicati alla mini-mappa, oltre varie correzioni di bug e altre iniziative sul bilanciamento.

Nella primavera del 2022 arriveranno gli strumenti per la creazione di contenuti da parte degli utenti, in modo da consentire l'arricchimento del gioco da parte della community, l'inizio delle stagioni classificate, il pattugliamento e vari aggiustamenti a bug e performance. Successivamente, altre evoluzioni sono previste tra intelligenza artificiale, indicatori di waypoint, altre modifiche all'interfaccia e nuovi contenuti.

D'altra parte, Microsoft aveva già riferito che Age of Empires 4 sarà una piattaforma in costante sviluppo con update e stagioni competitive, mentre attendiamo ancora di sapere qualcosa sull'eventualità che arrivi su console, visto che a quanto pare il team ci sta lavorando, ma deve capire come fare.