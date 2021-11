Black Friday 2021: Monitor gaming 27 pollici, 1440p, 240 Hz in offerta Amazon

In questo primo giorno di Black Friday 2021, su Amazon è disponibile in offerta un monitor Itek da 27 pollici, 1440p, 240 Hz e 1 ms di tempo di risposta. Lo sconto segnalato è di 329.91€, ovvero del 56%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo prodotto è 589.90€, ma di norma lo si trova ad un massimo di circa 500€. È spesso in offerta, con minimi pari a 300 euro e poco più. L'offerta odierna, però, è la migliore di sempre. È venduto e spedito da Amazon.

Questo monitor da gaming propone uno schermo da 240 Hz e 27 pollici. La risoluzione è 2560 x 1440p, con un pannello TN e tempo di risposta 1 ms OD (MPRT 0.4ms). Supporta Free Sync, Low Blue Light, HDR, GSync e flicker-free. È un HDMI 2.0, quindi non supporta il 2.1. Sul retro dispone di luci RGB.

