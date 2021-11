GTA: modder accusati contrattaccano e portano Rockstar Games in tribunale

L'avvicinarsi di GTA The Trilogy: The Definitive Edition è stato segnato anche da un'intensa attività legale da parte di Take Two e Rockstar Games, che hanno iniziato un bombardamento a tappeto di tutta la scena dei modder gravitanti intorno agli originali GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas, probabilmente in vista della rivoluzione apportata dalle edizioni rimasterizzate, ma tra questi c'è qualcuno che non ci sta e ha deciso di contrattaccare, portando la questione in tribunale.

Si tratta dei responsabili di Re3 Project, un sostanzioso progetto di ricostruzione di GTA 3 e GTA Vice City per le piattaforme moderne, che lo scorso settembre è stato posto sotto accusa da parte di Take Two per reverse engineering.

Secondo il publisher, i 14 sviluppatori impegnati nel progetto si sarebbero avvalsi di asset ed elementi di codice tratti indebitamente dai giochi originali di Rockstar Games, cosa che gli accusati hanno sempre respinto.

Sebbene il lavoro svolto si basi chiaramente sul codice originale, questo sarebbe stato ricostruito completamente e senza l'uso di asset creati da Rockstar Games, almeno secondo quanto riporta il gruppo. Solitamente, in casi come questi la minaccia di un'azione legale da parte di una grossa compagnia basta a chiudere il caso, perché gli accusati quasi sempre si ritirano dalla battaglia nel timore di una disfatta totale, ma in questo caso i modder hanno deciso di andare avanti.

Secondo quanto riferito, gli accusati negano il fatto che il querelante abbia i diritti necessari a impedire la distribuzione del progetto e sono dunque sicuri che il giudice possa esprimersi a loro favore, per questo motivo la causa dovrebbe andare avanti in tribunale. Attendiamo a questo punto di vedere come proseguirà la questione.

Nel frattempo, GTA Trilogy si è dimostrato essere un'operazione non proprio al livello delle aspettative, come potete leggere anche nella nostra recensione al riguardo.