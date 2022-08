Sea of Thieves: Stagione 7 disponibile, trailer e nuova progressione delle navi

Sea of Thieves ottiene oggi la sua Stagione 7, un aggiornamento alquanto sostanzioso per il gioco piratesco di Rare che ottiene, in questo modo, un nuovo sistema di progressione dedicato alle navi, come mostrato anche nel nuovo trailer ufficiale.

Come abbiamo visto già con il precedente trailer dei contenuti, partire da oggi, 4 agosto 2022, prende dunque il via la Stagione 7 di Sea of Thieves, che tra le novità introduce anche un nuovo sistema di progressione dedicato alle navi, che si pone dunque in parallelo con la progressione standard del personaggio. Il tema principale della nuova mandata di contenuti è il fatto di diventare "Capitani" a tutti gli effetti, e la cosa non può che avere a che fare con una nuova gestione delle imbarcazioni, ovviamente.

Tra le novità troviamo nuove quest, nuove ricompense, oggetti e personalizzazioni all'interno del mondo di gioco, ma soprattutto questa attenzione particolare alla figura del Capitano, che porta con sé un controllo più esteso sulle navi e sulle possibilità di modifica e personalizzazione di queste. Tra le personalizzazioni è possibile anche salvare le condizioni di una nave tra una sessione di gioco e un'altra, mantenendone alcuni segni distintivi ottenuti in battaglia tra danni, graffi e quant'altro.

Parallelamente alla progressione del personaggio verso il rango di Leggenda, anche le navi ottengono in questo modo un sistema di progressione permanente che può portare una stessa imbarcazione a raggiungere lo stesso livello di esperienza e prestigio.