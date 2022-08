Star Wars The Old Republic: BioWare ha pubblicato una storia breve su Sa’har Kateen

Bioware ha pubblicato un interessante racconto che fornisce un'interessante storia su Sa'har Kateen, una padawan Twi'lek sensibile alla forza che è stata al centro della storia di Star Wars: The Old Republic (SWTOR) fin dal recente aggiornamento della patch 7.1.

La breve storia si concentra sul viaggio di Kateen, che si imbarca su un mezzo di trasporto e spera di ritrovare il fratello scomparso, combattendo al contempo un pesante conflitto interiore. Qui di seguito potete leggere un breve estratto della storia.

"Quando sei pronta, liberati". L'oscurità si avvicina... Aprì gli occhi, ma l'oscurità era ancora lì. Il calore e il rumore le dicevano che era ancora sul pavimento della sua stanza sul trasporto. L'holocron era di nuovo illuminato da un bagliore tenue, ma costante. L'opprimente, soffocante sconfitta che aveva provato da quando era fuggita da Elom era sparita... invece, poteva sentire un'attrazione nella Forza, un legame che la univa a suo fratello, una bussola che guidava Sa'har verso Ri'kan.

Sa'har si alzò, prese il mantello a brandelli in cui aveva nascosto l'holocron e lo drappeggiò sulla reliquia. Lo impacchettò e lo mise insieme alle altre poche cose che aveva, in modo da poterle prendere e scappare non appena il trasporto fosse giunto a destinazione, tra qualche giorno.

Quando sarebbero arrivati, avrebbe dovuto imbarcarsi di nascosto su una nuova nave, ma questa volta sapeva dove era diretta. Questa volta sapeva cosa doveva fare e chi doveva essere: una guerriera, una liberatrice, un'amica... una sorella.

Sa'har si sdraiò sulla branda e si impose di calmarsi: avrebbe avuto bisogno di molto riposo per la battaglia che l'attendeva. Mentre rilassava la tensione dei muscoli, la sua mente andò alla deriva. Pensò a Ri'kan, al Maestro Denolm, alla donna nella cambusa. In breve tempo la sua mente si addormentò, soddisfatta di sapere che, per la prima volta dopo tanto tempo, gli incubi non sarebbero arrivati.

Per la storia completa, potete fare affidamento sul sito di BioWare.